Телефонные мошенники отомстили пенсионеру, который отказался от фальшивых инвестиций

Житель Таганрога по указанию мошенников, которые обманным путем присвоили его 750 тыс. руб., поехал в Новокузнецк для совершения преступления, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

В ведомстве рассказали, что 42-летний житель Таганрога сначала сам стал жертвой мошенников. Он продал автомобиль, а вырученные средства в размере 750 тыс. руб. вложил якобы в инвестиции. Аферисты обещали, что прибыль возрастет до 1,5 млн руб. Вывести деньги житель Таганрога не смог. Мошенники уговорили его совершить преступление, после которого они обещали отдать деньги.

По информации ведомства, мужчине поручили ехать в Кузбасс. В регионе проживает 89-летний пенсионер, который ранее не поверил мошенникам и не вложил деньги в инвестиции. Жителю Таганрога оплатили билет и проживание в гостинице.

«Следствием установлено, что обвиняемый общался с телефонными мошенниками, которые решили отомстить 89-летнему новокузнечанину, так как ранее обманом пытались завладеть его сбережениями, убеждая вложить накопления в игру на бирже. Именно тогда узнали, что пенсионер хранит дома крупную сумму наличных», — указано в сообщении полиции Кузбасса.

В ведомстве сообщили, что в полицию обратилась жительница Новокузнецка. Она услышала странный шум из соседней квартиры и решила проверить, что происходит. Злоумышленник в этот момент выбегал из квартиры. Выяснилось, что он применил к пенсионеру физическую силу. Новокузнечанин отдал ему 360 тыс. руб. Злоумышленник оставил себе 5 тыс. руб., а остальные средства перевел телефонным мошенникам. Его задержали.

«Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд г. Новокузнецка. Санкции статьи обвинения предусматривают до 12 лет лишения свободы», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники массово разводят школьников, продавая фальшивые ответы на ЕГЭ.