«Телеграф»: украинец застрелил двух блогерш в Виннице, которые высмеивали россиян

Украинское издание «Телеграф» сообщает, что в Виннице 23-летний мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в свою 18-летнюю жену. Девушка скончалась от полученного ранения.

Мужчина также выстрелил в ее подругу. 19-летнюю пострадавшую доставили в больницу, но полученные раны оказались несовместимыми с жизнью. Все трое участников трагического инцидента находились вместе в одной квартире в Виннице.

Тело самого стрелка сотрудники правоохранительных органов обнаружили у берега реки Южный Буг. Предполагается, что после совершенных преступлений он покончил жизнь самоубийством. Предварительная версия убийств — конфликт на личной почве.

Издание предполагает, что убили двух стримерш. Автор материала отмечает, что пока информация неподтвержденная. Вероятнее всего погибли «Вера Пантера» и ее подруга Наталья, которая в одной из социальных сетей выбрала для себя никнейм «Бандеровка». Девушки выходили в стрим и высмеивали россиян.

«В социальных сетях распространяются траурные видео с их фотографиями», — отмечается в материале.

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