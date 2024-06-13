Уроженец Харьковской области, пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, Иван, хочет помочь российской армии на СВО. Парень живет в Австралии, но не разделяет западных взглядов. Информацию об этом KP.RU передал австралийский общественный деятель Семен Бойков.

Иван выражает огромную поддержку армии РФ, в том числе делает ей отчисления через блогеров. Он признался, что готов получить российское гражданство и вступить в ряды армии России, лишь бы добиться свободы для Донбасса, особенно родной Харьковской области.

«Я детство провел в Харьковской области. Под городом Чугуев есть военный городок Башкировка. Было бы очень интересно посмотреть, как мой родной город освобождают от фашистской чумы. Была бы возможность, я бы в этом с удовольствием поучаствовал», — признался пасынок Сырского.

Отметим, что в Австралию Ивана и его брата перевезла мать, бывшая супруга главкома ВСУ. У них был один общий ребенок, но оба уже не поддерживают связь с Сырским.

Напомним, что родители Сырского живут в России. Знакомые с семьей рассказывали, что военный пытался отказаться от многих должностей в украинской армии, но так и не смог.