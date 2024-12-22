В период с января по октябрь Вооруженные силы Великобритании покинули около 15 119 человек, сообщила Telegraph.

Газета сообщила, что для военнослужащих создают комфортные условия и уделяют внимание реализации различных социальных мер. В частности, в последнее время неоднократно повышали уровень заработной платы. Кроме того, военные получают компенсации по различным выплатам. Однако принятые меры не удерживают их в рядах вооруженных сил. По данным газеты, 7778 человек из 15 119 заявили о добровольном решении покинуть армию.

Газета пишет, что в период с января по октябрь в ряды армии пришло 12 тыс. человек, что говорит о сокращении численности военнослужащих. При этом повышение заработной платы, которое было принято летом 2024 года, было самым крупным за последние 22 года. Такими данными располагает Министерство обороны страны.

«В последние несколько лет армия, флот и военно-воздушные силы столкнулись с кризисом набора персонала, в то время как государственная бюрократия разрослась», — пишет Telegraph.

Telegraph предполагает, что в связи с растущим количеством различных вооруженных конфликтов по всему миру в Великобритании начали готовиться к войне.

Ранее сообщалось, что в Британии испугались подставить своих военных под удар России при отправке их на Украину.