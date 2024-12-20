Провластные структуры в Великобритании верят в то, что в случае отправки военнослужащих на украинскую территорию, они там могут попасть под удары со стороны РФ. Об этом сообщила газета Times.

В Великобритании муссируется тема отправки военнослужащих на Украину, чтобы те могли обучать украинских бойцов. При этом официальные лица считают, что британские инструкторы могут стать целями для ударов со стороны России.

«Чем ближе к фронту, тем эффективнее подготовка... Но справедливости ради стоит сказать, что любая западная помощь внутри Украины станет целью для русских», — указал журналистам некий неназванный чиновник.

В статье подчеркнуто, что идея об отправке британских военных на украинскую территорию выдвигалась еще более года назад, но тогда министру обороны Шаппсу отсоветовали предпринимать такой рискованный шаг.

Ранее британский дипломат Пруд объяснил, чем выгодно продолжение конфликта Зеленскому. Как только прекратится вооруженное противостояние, он перестанет получать настолько большие деньги от союзников. К этому стоит добавить выборы президента, на которые ему придется согласиться из-за завершения боевых действий.