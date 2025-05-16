Тело в магазине: во время побега от полиции казанец в одних трусах застрял в вентиляции

В Казани погиб мужчина, который во время побега от полиции спрятался в вентиляции многоэтажного дома, сообщил интернет-портал KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, инцидент произошел утром 16 мая. Согласно источникам, сотрудники правоохранительных органов подозревали, что один из жильцов многоэтажного дома на улице Абсалямова в Казани занимается распространением запрещенных веществ. Правоохранители пришли к мужчине, чтобы проверить информацию.

По данным издания, мужчина пытался сбежать от полиции. В момент визита правоохранителей он был в одних трусах. Казанец взобрался на крышу и запрыгнул в дымоход, в котором застрял на нижних этажах. На место происшествия оперативно прибыли представители экстренных служб. Труба вентиляции проходит через территорию магазина. Попасть в помещение сразу не получилось из-за технических проблем.

«Когда мужчину все же достали, он был уже мертв», — сообщили источники KazanFirst.

По информации издания, тело казанца лежит на полу в магазине без одежды. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной трагедии.

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