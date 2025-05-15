В Новороссийске в бетонных блоках застрял пьяный мужчина, который хотел искупаться

Глава Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем телеграм-канале проинформировал об инциденте, который произошел в городе на берегу моря с нетрезвым мужчиной.

Одеров рассказал, что инцидент произошел возле базы технического обслуживания флота. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в море. На берегу находились гексабиты — защитные сооружения. По дороге к воде у мужчины упал мобильный телефон. Гаджет оказался между гексабитами. Отдыхающий решил попробовать его достать, однако застрял сам.

По информации Одерова, на помощь прибыли спасатели. Они применили физическую силу, чтобы помочь мужчине выбраться. Одеров опубликовал фото спасения мужчины. Судя по кадрам, отдыхающий не получил никаких увечий. Глава Службы спасения напомнил о нежелательности посещения пляжей в нетрезвом виде из-за высокого риска травмирования.

«Алкоголь нельзя совмещать с купанием, опасно!!!» — написал глава Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Ранее сообщалось, что пьяного дебошира задержали на автовокзале в Кузбассе.