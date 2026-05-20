Тело в реке с цепью и шлакоблоком: отдыхающие из Магнитогорска помогли раскрыть убийство женщины, пропавшей в 2025 году

В Кизильском районе полицейские по горячим следам раскрыли жестокое убийство. Как сообщили в правоохранительных органах Южного Урала, все началось с тревожного звонка от жителей Магнитогорска. Люди отдыхали возле поселка Гранитный и заметили на берегу реки Урал бесхозные вещи, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, прибывшие на место полицейские и следователи обследовали акваторию. В воде они обнаружили тело женщины, к которому была привязана металлическая цепь, а к ней — тяжелый бетонный шлакоблок. Личность погибшей установили. Ею оказалась 42-летняя жительница деревни.

По данным издания, женщина числилась пропавшей без вести с конца 2025 года. Ее муж рассказал, что супруга отвезла сына в больницу и не вернулась домой. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Сотрудники правоохранительных органов восстановили круг общения погибшей. В него попал и 54-летний безработный мужчина, который, как выяснилось, встречался с женщиной незадолго до ее исчезновения.

«Челябинский Следком возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сообщил kursdela.biz.

Фигурант дал признательные показания. По его словам, 10 ноября он встретился с погибшей. В машине между ними на почве ревности вспыхнул конфликт. Мужчина, как он сам признался, задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, он обвязал тело металлической цепью, прикрепил к шлакоблоку и сбросил в реку.

Следствие продолжается. В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательственную базу для передачи дела в суд.

