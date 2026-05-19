Десять дней в диване: пропавшую москвичку нашли в собственной квартире

Жуткая находка шокировала столичных следователей — десять дней спустя после исчезновения женщину обнаружили в собственном диване с множественными травмами, а ее сосед по квартире уже рвал когти за пределы России. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Восемнадцатого мая в полицию обратилась взволнованная москвичка — ее сестра перестала отвечать на звонки и исчезла из дома. Оперативники приехали на улицу Люблинскую, где проживала пропавшая. Внутри квартиры их взору предстала страшная картина. При осмотре дивана криминалисты обнаружили изувеченное тело женщины. Она скончалась от множественных телесных повреждений, не совместимых с жизнью.

Следствие восстановило хронологию кошмара. Видеокамеры и показания свидетелей вывели на соседа погибшей — иностранца 1996 года рождения. Именно он, по версии сыщиков, расправился с женщиной, а затем спрятал труп в мягкой мебели, пытаясь замести следы. Но к моменту визита правоохранителей гастролер был уже далеко — он оперативно пересек границу и скрылся. Теперь его планируют объявить в заочное обвинение.

Ранее школьников накормили грязью на благотворительном ужине против голода.