Алаудинов раскрыл потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал про потери украинской армии в Курской области. В беседе с РИА Новости он рассказал, что противник лишился большей части вторгшейся в Курскую область техники, в том числе и западной.

Киев рассчитывал, что перебросив силы в Курскую область смогут отвлечь внимание и упростить себе задачу на ряде направлений, где продолжается СВО. Однако план провалился и это подтверждают военкоры, российские бойцы и их командиры. Очередное заявление Апти Алаудинова подтверждает, что ВСУ несут серьезные потери.

«Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блицкриг, — больше половины техники уже они потеряли.... Поэтому я считаю, что «Курская дуга» им далась очень непросто. Ну и в конечном итоге, если смотреть на то, что сама задача не выполнена, то можно считать, что это был как раз и провал», — сказал замначальника главного военно-политического управления МО РФ Алаудинов.

По мнению генерала, ситуация для ВСУ будет ухудшаться и противник на территории Курской области неизбежно потерпит поражение.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В настоящее время там продолжают выдавливать противника с территорий за украинскую границу.

Ранее Алаудинов рассказывал о постоянных жалобах боевиков ВСУ под Курском на нехватку еды и воды.