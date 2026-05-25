Спасатели предупредили о смертельной ловушке в подмосковных водоемах

Пять человек утонули на водоемах Московской области всего за один воскресный день, причем один из погибших находился в гидрокостюме. Причина массовой трагедии — аномальная жара, выгнавшая людей к воде, тогда как водоемы еще не прогрелись: у поверхности плюс, а на глубине не выше 10 градусов. Начальник поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Тепленин в беседе с REGIONS объяснил, почему сейчас купаться смертельно опасно и какие сюрпризы скрывает дно необорудованных пляжей.

Ловушка для разгоряченного тела

Установившаяся в регионе жара сыграла злую шутку. Люди массово рванули к воде, чтобы спастись от духоты, но их подвела иллюзия тепла. Верхний слой водоема быстро нагрелся на солнце, а глубинные воды остались ледяными — не выше 10 градусов.

Сергей Тепленин пояснил, что резкое погружение в такую среду, особенно после пребывания на жаре или в состоянии алкогольного опьянения, вызывает спазм сосудов головного мозга. Результат — сердечные приступы, потеря сознания и гибель даже у физически крепких людей.

«Из-за жары многие выбрали на выходные отдых у воды. Но вода еще не прогрелась. На поверхности она кажется достаточно теплой, а в глубине температура не превышает 10 градусов. Резкое погружение в воду, тем более в состоянии алкогольного опьянения, способно вызвать спазм сосудов головного мозга и привести к сердечным приступам и другим опасным состояниям», — пояснил спасатель.

Дно, которого никто не знает

Официально купальный сезон в Подмосковье еще не открыт, а значит, спасательные посты на пляжах отсутствуют. Но главная опасность — даже не в этом. Необорудованные водоемы кишат скрытыми угрозами, которых не видно с берега.

По словам представителя «Мособлпожспаса», прямо у кромки воды могут быть внезапные ямы. Человек, плохо знающий рельеф дна, рискует уйти под воду с головой на первом же шаге. А подмосковные водоемы вдобавок сильно замусорены: на дне находят остатки ржавой арматуры, железобетонные глыбы, острые коряги. Все это может нанести серьезные увечья.

Что делать, если беда случилась

Спасатель советует тем, кто оказался в критической ситуации, прежде всего не паниковать. Если затянуло в водоворот, нужно сохранять спокойствие и пытаться выбраться, одновременно привлекая внимание других людей. При судороге на глубине — немедленно выходить из воды, расслабить мышцы и ждать помощи.

С 1 июня в Московской области официально откроют 149 пляжей и зон отдыха, а к пику жары в июле их число вырастет до 208. Лидеры прошлого сезона — озерные пляжи в Домодедове и Лыткарине, а также зоны отдыха на реках Истре и Клязьме. Пока же спасатели уже приступили к патрулированию и настоятельно рекомендуют дождаться официального старта.