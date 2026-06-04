Темные круги под глазами — больше не проблема? Мастера тату предлагают неожиданное решение

Мастера татуировки начали предлагать девушкам необычную услугу — маскировку темных кругов под глазами с помощью пигмента. Процедура набирает популярность в социальных сетях. Однако врачи, как отмечается, предупреждают: эксперименты с одной из самых чувствительных зон лица могут обернуться серьезными последствиями, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, так называемая камуфляжная татуировка — процедура, во время которой под кожу вводят пигмент, максимально приближенный к естественному оттенку кожи. Предполагается, что это позволяет визуально скрыть синяки и сделать взгляд более отдохнувшим без необходимости ежедневно пользоваться косметикой.

По данным издания, такие процедуры раньше проводили исключительно в косметологических клиниках и студиях перманентного макияжа. По словам мастеров, интерес к камуфляжу области под глазами во многом подогревают ролики в социальных сетях, где эффект демонстрируют сразу после процедуры.

Однако специалисты, как подчеркивается, призывают не воспринимать такой метод как безопасную альтернативу классической косметологии.

«Область вокруг глаз — одна из самых тонких и чувствительных на лице. Любое травмирование кожи в этой зоне может привести к отекам, воспалительным реакциям, нарушению пигментации и даже образованию рубцов. Кроме того, темные круги под глазами нередко связаны не с цветом кожи, а с особенностями сосудов или строением тканей. В таком случае татуировка проблему не решит», — пояснила врач-косметолог Елизавета Лосева.

По мнению эксперта, перед любым вмешательством нужно разобраться в источнике возникновения синяков. Елизавета Лосева пояснила, что темные круги под глазами нередко появляются из-за недосыпания, хронических болезней или возрастных процессов. А значит, добавила специалист, камуфляж с помощью пигмента даст лишь сиюминутный косметический результат, не устраняя глубинной причины.

Ранее косметолог Мухина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», о каких болезнях говорят тусклые волосы.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.