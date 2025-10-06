Темный лес, снег и ветер: спасатели добрались до дачного поселка для помощи россиянке

Агентство по защите населения и территории Кузбасса в официальном телеграм-канале поделилось историей оказания помощи россиянке, которая травмировались на территории дачного поселка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации телеграм-канала, женщина получила травму у себя на даче. Она не могла самостоятельно передвигаться. По прибытии специалисты определили, что у пострадавшей была травма голеностопа левой ноги. Добраться до пострадавшей оказалось нелегко.

По информации издания, дачный поселок расположен вдали от трассы. Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда шли по узкой тропе в лесу в темное время суток. Кроме того, шел снег. Несмотря на сложности, помощь женщине оказали оперативно.

По данным пресс-службы, пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, транспортировали до районной больницы и передали для дальнейшего лечения медицинским работникам. Ведомство опубликовало фото, как женщине помогали дойти до больницы. Она получила своевременную медицинскую поддержку в полном объеме.

