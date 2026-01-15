«Не холодно»: что ответила прохожим россиянка в домашнем халате и тапках на улице в -26°C

В центре Кемерова прохожие обратили внимание на молодую женщину, которая пришла в магазин в резиновых тапках и халате, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Читатель прислал фотографию горожанки в редакцию. Температура воздуха в это время достигла минус 26 градусов.

Корреспондент издания обратил внимание на контраст: местные жители шли по улице в теплых шапках и шарфах, в перчатках и куртках, с максимально закрытыми лицами. Возле магазина, вывеска которого говорит о продаже в нем алкогольных напитков, была замечена молодая женщина в халате с накинутым капюшоном с кефиром в руках. Какую именно торговую точку посетила горожанка, неизвестно.

Судя по видео, носков на женщине также не было. С голыми ногами она спокойно стояла на улице. Прохожий спросил, не холодно ли ей. Горожанка ответила отрицательно. Сотрудники магазина рассказали, что женщина в халате — постоянная покупательница. Она часто приходит в таком дресс-коде.

Сотрудники рассказали, что привыкли к простому образу покупателей. Многие жильцы близрасположенных домов часто приходят за покупками в домашней одежде: шортах, футболках или легких халатах.

