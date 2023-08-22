Temps: Офицер ВСУ не считает обучение военных за границей эффективным

Обучение в западных странах офицер ВСУ считает малоэффективным. Он отметил, что за время проведения СВО набрался больше опыта, чем есть у всех европейских военных. Офицер ВСУ находился на обучении в Польше три недели. Теперь он вернулся в зону СВО. Военный ВСУ рассказал об обмене опыта с инструкторами, но отметил, что считает такие учения сомнительными.

Издание отмечает, что Киев любой ценой пытается улучшить позиции в зоне СВО. Военные ВСУ отправляются в разные страны для перенятия боевого опыта. В первую очередь обучение проходит в Польше, Великобритании и Германии. Таких военных командование ВСУ отправляет сразу на первую линию обороны.