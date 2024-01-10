Тенденция выступать в одном носке на гениталиях была популярна еще до «голой вечеринки» - НИ

Внимательные пользователи социальных сетей обратили внимание на тот факт, что появляться в одном носке, который одет отнюдь не на ноге, стало популярным среди мужчин из шоу-бизнеса еще задолго до «голой вечеринки», сообщает rosbalt.ru .

Так, пользователи соцсети нашли фотографию певца Сергей Шнурова, который на тот момент еще не являлся членом Совета по культуре при Госдуме РФ. Экстравагантный лидер группы «Ленинград» присел на корточки. Он обнажен, если не считать, как раз наличие носка на его теле.

СМИ же обратили внимание на тот факт, что выступать в одном носке - это не эксклюзив от звезд отечественного шоу-бизнеса. Фронтмен рок-группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис в таком образе исполнил много хитов во время одного из своих выступлений.

Пристальное внимание к обнаженным звездам - это последствия скандала с вечеринкой, организованной телеведущей и блогером Настей Ивлеевой. Одного из участников, рэпера Vacio, привлекли к ответственности за аморальное поведение. Он позировал в носке, который прикрывал интимные части тела.

На этом история с носками не закончилась. 9 января в суд доставили солиста группы «Щенки» Максима Моисеева, который также выступил в одном носке. Подробности - в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».