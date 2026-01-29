«Теневой флот» под давлением, а Калининград под прицелом: что готовят страны Балтики и Северного моря против России

Согласно данным агентства Bloomberg, группа стран выступила с предупреждением в адрес танкеров, которые действуют в рамках так называемого «теневого флота» в Балтийском и Северном морях, по причине риска угрозы безопасности в морском пространстве.

Министерством транспорта Великобритании опубликовало заявление 13 прибрежных государств Балтийского и Северного морей, а также Исландии. В нем указано, что судам разрешено находиться на море исключительно при наличии разрешительных документов. Они также должны соответствовать ряду требованиям, в том числе плавать под флагом одного государства.

«„РосБалт“ уже отмечал, что на этой волне можно ожидать появления новых инициатив, обостряющих ситуацию на Балтике», — указано в статье.

По информации издания, одной из наиболее экстремальных мер, звучавшей уже не раз, является полное перекрытие морского доступа в Калининградский регион. В январе данный тезис вновь озвучил экс-заместитель министра иностранных дел Литвы, заявивший о существовании у НАТО конкретного плана по блокаде Калининграда на случай прямого военного конфликта с РФ.

Ранее эксперт Юшков выказал мнение, что морская блокада нефти Ирана усилит позиции России на рынке Китая.