Кому выгодна блокада Ирана? Эксперт ФНЭБ объяснил, как она может сделать Россию главным поставщиком Китая

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков высказал мнение, что возможная блокада нефти из Ирана выгодна для России, сообщил muksun.fm.

По информации иностранных СМИ, Белый дом рассматривает возможность введения полной морской блокады Ирана. Эксперты отметили, что в таком случае страна не сможет экспортировать нефть. Эксперт Юшков отметил, что Россия в случае подобного развития ситуации не пострадает.

По мнению специалиста, рынок автоматически потеряет высокую конкуренцию. Иран может сократить или прекратить экспорт. В настоящее время венесуэльская нефть практически не продается. Россия, Иран и Венесуэла конкурируют между собой за рынок Китая. Одним из главных поставщиков может стать именно Россия, ведь у Ирана и Венесуэлы такой возможности не будет.

«Естественно, Китай захочет покупать еще какую-то нефть, но тоже со скидкой», — высказал мнение в разговоре с корреспондентом Муксун.fm эксперт.

По мнению эксперта, это позволит России составить прямую конкуренцию Индии. В условиях такого соперничества будет происходить сокращение ценовой скидки на сырье, что также отвечает интересам нефтяных компаний Югры, поскольку на глобальном рынке ожидается рост стоимости нефти в целом.

