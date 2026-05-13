Убийственный кросс: для кого утренняя пробежка может стать последней в жизни

Внезапная смерть на утренней пробежке — редкая, но реальная трагедия, о которой время от времени сообщают новости. Чаще всего причиной становятся скрытые болезни сердца, о которых человек даже не подозревал. Врач-кардиолог Красногорской больницы Александр Рогачев и чемпион России по бодибилдингу Виталий Фатеев объяснили REGIONS , как бегать без риска для жизни, какие обследования пройти перед стартом и на какие сигналы организма обращать внимание.

Почему утро оказывается смертельным часом

Во время бега активируется симпатическая нервная система, пульс и давление растут. Если организм еще не проснулся после сна, а человек резко стартует без разогрева, сердце получает ударную нагрузку. Резкий старт на фоне скрытых патологий может спровоцировать аритмии, ишемические эпизоды или в редких случаях остановку сердца, пояснил Александр Рогачев. В группе повышенного риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, а также те, кто пренебрегает разминкой и выходит на пробежку обезвоженным.

Фитнес-тренер Виталий Фатеев добавил, что инфаркты действительно случаются по утрам чаще, чем в другое время суток. Именно поэтому кардиологи рекомендуют принимать аспирин на ночь, чтобы его действие пришлось на опасный утренний период. Тренер также посоветовал пить достаточно жидкости для разжижения крови и обязательно перекусить перед выходом: углеводы поддержат уровень сахара, который с утра находится на низком уровне из-за повышенного кортизола.

Возраст, курение и лишний вес: кто в списке у кардиолога

Самыми опасными для бегунов заболеваниями кардиолог назвал ишемическую болезнь сердца, кардиомиопатии, аритмии и аневризмы аорты. Особенно уязвимы люди старше 35-40 лет. С возрастом сосудистая стенка изнашивается, появляются гипертония и метаболические нарушения, что многократно увеличивает риск, отметил Рогачев.

Фатеев подчеркнул: курильщики, люди с лишним весом и повышенным давлением автоматически попадают в зону риска. Бег — это серьезная кардионагрузка, при которой сердце и сосуды работают в усиленном режиме. Нетренированное сердце гораздо более подвержено осложнениям. Тренер предупредил, что 40 лет — тот возраст, когда человеку просто необходимо пройти полное обследование перед тем, как начинать регулярные пробежки.

Бег без вреда: умеренность и регулярность

Оптимальная нагрузка, по словам врача, — умеренный бег три-пять раз в неделю по 20-40 минут. Ключевое значение имеют постепенный разогрев перед тренировкой и заминка после нее. Пульс во время бега должен держаться на уровне 60-70 процентов от максимальной частоты. Врач подчеркнул: важна не интенсивность, а регулярность.

«Красные флаги»: стоп-сигналы на дистанции

Кардиолог перечислил симптомы, при которых пробежку необходимо немедленно прекратить, а затем обратиться к специалисту. Внезапная боль или сдавливание в груди, одышка, головокружение, сильное сердцебиение, внезапная слабость или потеря сознания — все это требует остановки. Также опасными сигналами считаются учащенный пульс на фоне небольшой нагрузки, длительная непривычная усталость, появление отеков или одышки даже в покое.

План обследования: что проверить до старта

Перед тем как начать регулярно бегать, Рогачев рекомендовал пройти ряд обследований. В список входят ЭКГ в покое, ЭКГ с нагрузкой (тредмил-тест), эхокардиография для оценки структуры сердца, анализы на липидный профиль и уровень глюкозы. При наличии факторов риска дополнительно потребуются консультация кардиолога и холтеровское мониторирование сердечного ритма. Пренебрежение этими проверками может стоить жизни, резюмируют эксперты.

