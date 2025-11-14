Теплая осень и птичьи трели: как аномальная погода спутала планы перелетных сов в Подмосковье

На территории талдомского заказника «Журавлиная родина» орнитологи зафиксировали нетипичное поведение молодых ушастых сов, которые из-за теплой погоды приняли предзимье за наступление брачного сезона и начали активно привлекать самок для создания потомства, сообщил REGIONS.

Как пояснила Ольга Гринченко, возглавляющая Московское областное отделение Русского общества сохранения и изучения птиц имени М. Мензбира, подобные проявления у данного вида сов в осенние месяцы являются абсолютной аномалией. Биолог уточнила, что ушастые совы относятся к перелетным птицам. Их привычный жизненный цикл предполагает обитание в Талдомском районе с марта по октябрь с последующей миграцией в южные регионы Европы на зимний период.

«Плюсовые температуры, по всей видимости, перевернули биологические часы пернатых, которые только начали изучать мир. Им без году неделя, но, похоже, это не мешает молодняку заигрывать с пернатыми „дамами“ в ноябре, а не в марте — их характерное токанье слышно довольно далеко», — рассказала Гринченко.

По словам специалистов, брачные сигналы раздаются рядом с искусственным гнездовьем, созданным сотрудниками заказника из обычного пластикового ведра в прошлом сезоне. Именно в этой импровизированной гнездовой платформе ранее появилось на свет три совенка. Теперь птицы, достигнув половой зрелости, вернулись к месту своего рождения для попытки выведения собственного потомства.

«В этом году что-то пошло не по плану — некоторые особи остались и теперь планируют заводить „семью“», — продолжила эксперт.

