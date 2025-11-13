Ошибка природы или ее адаптация? В Подмосковье выросли одуванчики и расцвела весенняя печеночница

В середине ноября в Королеве на газоне вновь появились одуванчики, а группа прогуливающихся по Чернореченскому лесу жителей Дубны обнаружила в лесу несколько цветков весенней печеночницы, сообщил REGIONS.

По мнению специалистов, появление одуванчиков связано с необычной плюсовой температурой. Чаще всего в ноябре подобная температура в регионе не наблюдается. В последнее время подобные явления стали происходить чаще из-за климатических адаптаций. Экологи считают, что ситуация изменится после снижения температур.

«Холодные дни служат стимулятором яровизации, а последующее повышение температуры приводит к повторной индукции цветения. Возможно в начале осени была одна или две очень холодных ночей, а дальше продолжительное потепление», — сказала REGIONS сотрудник национального парка «Лосиный остров» Ольга Удра.

Фотографии весенней печеночницы подписчики опубликовали в соцсетях. Биолог Елена Козлова отметила, что появление цветущего цветка в ноябре — явление крайне необычное, но не уникальное. Причина — в климатических аномалиях: резких перепадах температур, теплых осенних сезонах и продолжительном бабьем лете.

«Это не ошибка природы, а ее адаптация. Печеночница — один из самых устойчивых многолетников. Ее цветочные почки формируются еще летом, закладываются под землей и ждут подходящего сигнала. Обычно это потепление и удлинение дня. Но в этом году у нас был аномально теплый октябрь: температура держалась выше +10 °C почти две недели, почва не промерзла, а влажность оставалась высокой. Это сработало как „включатель“ — растение решило, что весна наступила», — объяснила биолог Елена Козлова.

Ранее сообщалось, что дачники Балашихи собрали в ноябре большой урожай ремонтантной малины.