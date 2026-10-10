После рекордного тепла, которым минувшая пятница порадовала жителей столицы, погода в Москве резко изменится, сообщил в своем канале на платформе «Макс» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москва: ветрено и холодно», — отметил эксперт.

Как сообщил синоптик Леус, в субботу, 10 октября, город окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого расположен над юго-западом Архангельской области. Именно этот атмосферный процесс, по его словам, и станет причиной заметного похолодания.

Согласно информации синоптика, в таких условиях в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а ветер будет порывистым. Температурный фон по сравнению с пятничным теплом окажется на 5-6° ниже. В Москве воздух прогреется лишь до +11…+13°, по области значения составят от +9 до +14°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и достигнет 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 11 октября, вечером местами вновь пройдут кратковременные дожди, сохранится ветреная погода. Ночью температура опустится до +6…+8°, а днем поднимется до +13…+15°.

Ранее сообщалось, что 9 октября Москва побила погодный рекорд 1974 года.