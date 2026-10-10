Так тепло 9 октября в Москве не было более полувека: как сегодня североатлантический циклон изменил погодную картину

Пятница, 9 октября, стала самым теплым днем октября в Москве. Согласно данным базовой метеостанции города, ВДНХ, воздух прогрелся до +18,1°. Как уточняет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале на платформе «Макс», подобного тепла в столице не наблюдалось более полувека – с 1974 года. Эксперт рассказал, какая погода ждут россиян в субботу, 10 октября.

По информации эксперта, мощная волна тепла, которую сформировал североатлантический циклон, в ряде городов подняла температуру до рекордных значений. Новые суточные максимумы были зафиксированы вчера сразу в нескольких населенных пунктах.

«Новые суточные рекорды вчера были зафиксированы в Туле, там воздух прогрелся до +21.2°, что на 2,2° выше прежнего достижения 1974 года, в Тамбове температура достигла отметки в +21.9°, что ровно на градус превысило прежний рекорд 1974 года, а также в Луганске, там дневной максимум составил +24.9° – это на 0,3° выше, чем было в этот день в 2003 году», — отметил эксперт.

По мнению синоптика, выходные в центральных областях Европейской России теплом не порадуют. По информации источника, температура окажется лишь вблизи климатической нормы, а локальные дожди и порывистый ветер сделают погоду малокомфортной. Зато начало новой недели вновь ознаменуется очередной волной атлантического тепла. Температура превысит норму на 5-8°, что делает возможным обновление новых суточных рекордов тепла.

Ранее синоптик Винштейн высказал мнение, что зима в новом сезоне в России не будет аномально теплой.