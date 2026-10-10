Шесть пострадавших в Ростове: губернатор Слюсарь озвучил свежие данные после атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс» опубликовал уточненные данные о пострадавших в регионе в ходе атаки БПЛА.

По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть жителей Ростова, пострадавших от воздушной атаки в ночь на 10 октября. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, двоим медики оказали помощь на месте. Четверо были доставлены в больницы, после обработки ран двоих отправили на амбулаторное лечение.

По данным губернатора, в настоящее время в медучреждениях находятся два человека, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь.

«Всего ночью в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА», — проинформировал губернатор.

Ранее сообщалось, что под Чеховом сбили боевой шар со взрывоопасными элементами.