В Ростове повреждены дома, в Батайске БПЛА попал в многоэтажку, мост разрушен

Губернатор Слюсарь: в Ростове из-за атаки БПЛА повреждены многоквартирные дома

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс» проинформировал о последствиях вражеской воздушной атаки на регион в ночь на 10 октября. По его данным, повреждения получили несколько многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. Информация о разрушениях также приходит из других городов области.

Губернатор сообщил, что один человек пострадал: мужчина получил ранение и был доставлен в больницу. Медики оказывают ему всю квалифицированную помощь.

«Внимание, продолжается работа сил ПВО. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — предупредил губернатор.

По данным губернатора, сразу в нескольких районах донской столицы зафиксированы повреждения жилых многоэтажек. Жильцов этих зданий оперативно вывозили в безопасные места. Как уточняют представители экстренных ведомств, сведения о количестве пострадавших пока собираются. Кроме того, на местах попаданий вспыхнули пожары, которые сейчас тушат.

Губернатор отметил, что атака БПЛА внесла коррективы в работу транспортной инфраструктуры. Пострадал мост, предназначенный для движения составов. Из-за этого железнодорожное сообщение в обоих направлениях приостановлено. Более детальные данные об инциденте по-прежнему уточняются. На месте ЧП сосредоточены силы оперативных служб.

Еще один инцидент произошел в Батайске, сообщил глава региона. Там беспилотник угодил в пустующую высотку на территории жилого комплекса. Сведения о последствиях собираются. Возгорание, возникшее после удара, ликвидируют.

Ранее сообщалось, что отряд «Барс-НН» потерял бойца при отражении атаки БПЛА.

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