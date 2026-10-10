Более 100 БПЛА за ночь: что известно о последствиях атаки на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс» проинформировал о последствиях атаки БПЛА в ночь на 10 октября. Специалисты, прибывшие на места происшествий, предоставили обновленные данные.

По информации губернатора, всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 беспилотных летательных аппаратов.

«Данные о повреждениях на земле будут уточняться», — отметил губернатор.

Согласно заявлению главы региона, удары с воздуха не прошли бесследно для жилого фонда. В Ростове пострадали сразу несколько многоэтажных зданий и частных домовладений. В Батайске повреждения зафиксированы у новостройки, которая пока остается незаселенной. В Азове досталось двум судам — предварительные данные свидетельствуют о том, что на их борту никто не погиб и не получил травм.

Как подчеркнул Слюсарь, в местах происшествий по-прежнему находятся экстренные службы. На территории складских промышленных объектов идет ликвидация возгорания. Что касается железнодорожного моста, то движение поездов по нему уже возобновлено в полном объеме.

Губернатор уточнил, что информация о разрушениях на земле будет дополняться. Уже сегодня этой работой займутся муниципальные комиссии. Всем, кто пострадал, гарантирована необходимая помощь. О количестве пострадавших сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что под Чеховом сбили боевой шар со взрывоопасными элементами — жителям близрасположенных населенных пунктов рассказали о мерах безопасности.