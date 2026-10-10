Один человек погиб: Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства массовых ДТП под Мытищами

Трагический инцидент произошел в субботу, 10 октября, на 40-м километре Дмитровского шоссе, расположенном в городском округе Мытищи. Как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, здесь не поделили дорогу два грузовых автомобиля, сообщил REGIONS.

Предварительные сведения указывают на то, что оба большегруза следовали попутно, держа курс в сторону области. Итогом их столкновения стала гибель одного человека.

Однако на этом череда происшествий на указанном отрезке трассы не закончилась. Как отметили в ведомстве, здесь же зафиксированы еще две аварии — в одной из них участвовали два легковых автомобиля, в другой — три. Сведений о пострадавших в этих случаях не поступало.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение, соответствующее нормам законодательства.

Пока же последствия аварий ощущают на себе водители: движение на участке серьезно затруднено. Автомобилистам советуют принимать во внимание текущую дорожную обстановку и заранее подбирать объездные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Балашихе зафиксировали первое ДТП с участием двух роботов-доставщиков.