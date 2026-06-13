В Химках ко Дню России прошли бесплатные мастер-классы по тактической медицине

Фото: [ Парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого в Химках/медиасток.рф ]

В День России, 12 июня, Благотворительный Фонд Орехова совместно с Центром социальной адаптации военнослужащих (ЦСАВ) провели серию мастер-классов по тактической медицине и оказанию первой помощи в городских условиях. Мероприятие состоялось в городском Парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в рамках благотворительной программы Фонда Орехова«Гражданская позиция».

Программа была разработана для обучения горожан базовым навыкам самопомощи и спасения жизней в экстренных ситуациях. Инструкторы ЦСАВ и волонтеры фонда организовали открытые практические демонстрации для всех желающих. Используя наглядные учебные пособия, манекены и современные аптечки, специалисты обучили участников ключевым элементам спасения жизни.

По мнению организаторов, наибольший интерес у посетителей парка вызвали следующие практические блоки:

• Разбор состава аптечки: детальный анализ назначения медицинских средств.

• Экстренная помощь: отработка навыков наложения жгутов на конечности.

• Реанимация: восстановление дыхания и проведение непрямого массажа сердца.

Организаторы позаботились и о комфорте гостей праздников условиях летнего зноя. Чтобы поддержать водный баланс участников праздника, волонтеры Фонда Орехова бесплатно раздали в парке более 1500 бутылок питьевой воды.

Мероприятие привлекло широкое внимание общественности и продемонстрировало высокий запрос жителей города на получение прикладных медицинских знаний.

Справка об организаторах:

• Благотворительный Фонд Орехова — реализует социально значимые проекты в Московской области, включая благотворительную программу «Гражданская позиция», направленную на развитие общественной взаимопомощи и гражданских инициатив

• ЦСАВ (Центр социальной адаптации военнослужащих) — профильная организация, занимающаяся допризывной подготовкой, патриотическим воспитанием молодежи и обучением граждан навыкам тактической медицины.

Ранее сообщалось, что праздничная программа «С Россией в сердце» в День России прошла в 90 парках Подмосковья.