Неизвестный снаряд пробил борт танкера у Омана: известна судьба

Инцидент произошел в шести милях к востоку от султаната. Судно сохранило ход, экипаж цел, ущерба экологии нет. UKMTO классифицировало случившееся как атаку. Об этом пишет Газета.ру.

Детали происшествия

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о попадании неизвестного снаряда в танкер в шести морских милях к востоку от побережья Омана. Удар пришелся в носовую часть по левому борту. По имеющимся данным, никто из членов команды не пострадал, разлива топлива не зафиксировано. Название судна не раскрывается, оно продолжает движение к следующему порту.

Квалификация и контекст

В UKMTO произошедшее расценили как атаку. Инцидент случился на фоне сохраняющейся напряженности в акватории Ормузского пролива. Тринадцатого июня заместитель начальника штаба ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри подчеркнул, что ни одно торговое судно не способно миновать пролив без разрешения Тегерана.

Реакция Индии

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на информированный источник передало, что Индия повторно вызвала высокопоставленного американского дипломата, выразив протест против ударов по своим гражданским судам у берегов Омана.