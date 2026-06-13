Подростки за рулем: в Москве 14‑летний юноша управлял арендованным авто с тремя несовершеннолетними пассажирами

В Москве прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента, в котором участвовали несовершеннолетние. Как сообщается в официальной информации в канале ведомства на платформе «Макс», речь идет о поездке подростков на арендованном автомобиле.

По предварительным данным следствия, за рулем находился юноша 2010 года рождения. При этом он, как установлено, неправомерно управлял машиной, которую арендовало другое лицо. В качестве пассажиров вместе с ним передвигались еще трое несовершеннолетних: две девочки 2008 года рождения и один мальчик 2011 года рождения.

В настоящий момент по данному факту проводится процессуальная проверка. Ход ее проведения, а также промежуточные и окончательные результаты, как уточняется, находятся на контроле в прокуратуре округа.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — отмечено в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что автоэксперт предложил отказаться от эвакуации машин за часть нарушений парковки.