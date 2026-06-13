Пакет с продуктами ценой в жизнь: в Башкирии задержали мужчину по подозрению в убийстве 14-летнего подростка

В Туймазинском районе Башкирии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка. Причиной конфликта, по данным следствия, стал пакет с продуктами. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по региону, сообщил ТАСС.

«Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержан 21-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Согласно информации, распространенной пресс-службой регионального следственного управления СК, трагические события развернулись в пятницу, 12 июня. Местом происшествия стала придомовая территория одной из многоэтажек в селе Кандры.

В какой-то момент из расположенного поблизости продовольственного магазина вышел 14-летний подросток. В руках у него был пакет с приобретенными продуктами. Именно его, как полагают следователи, и заметил 21-летний мужчина. Молодой человек напал на несовершеннолетнего.

Злоумышленник, как установлено в ходе следствия, пустил в ход нож, нанеся подростку несколько ударов. После этого нападавший поспешил скрыться, прихватив с собой похищенный пакет. Однако для несовершеннолетнего пострадавшего полученные травмы оказались смертельными: подросток скончался, не успев отойти далеко от места нападения.

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов фигуранта удалось задержать уже в тот же день. В настоящий момент задержанный активно сотрудничает со следствием и дает показания. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Уголовное дело находится в активной стадии расследования, по нему уже назначен ряд судебных экспертиз.

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