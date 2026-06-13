В День России иноагенты Монеточка, Макаревич и Гребенщиков устроили шоу в Польше

В День России, 12 июня, в польской столице собрались эмигранты из России. Они выступили на летней сцене в Варшаве в рамках музыкального фестиваля OUTLOUD OPEN AIR 2026, сообщил The Voice. Участие в мероприятии приняла и известная в России рок-группа «Машина времени».

По информации издания, фронтмен коллектива — иноагент Андрей Макаревич* — опубликовал в личном блоге снимки, сделанные во время концерта. На фотографиях исполнитель трека «Он был старше нее» запечатлен вместе с другими участниками и зрителями. Среди тех, кто попал в кадр, — иноагенты Борис Гребенщиков** и Елизавета Гырдымова***, более известная как певица Монеточка, а также другие эмигранты.

Иноагент Андрей Макаревич в своем сообщении также рассказал, что многим зрителям, пришедшим на выступление, пришлось намокнуть под дождем. Погода, по его словам, внесла свои коррективы, но не испортила впечатлений от шоу.

По данным издания, публикация иноагента Андрея Макаревича вызвала неоднозначную реакцию в Сети.

«"У вас в Варшаве" такое бывает? Вы определитесь уже. "У вас" — это Израиль или Варшава? Человек вы без родины», — написал один из блогеров. «Там, где мы, — там и "у нас"», — ответил ему Андрей Вадимович», — сообщил The Voice.

Ранее сообщалось, что жена известного журналиста-иноагента «затерроризировала» магазины в США.

* Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

*** Включена в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.