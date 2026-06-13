В Химках почтили память героев Выборгской наступательной операции

У мемориала «Отстоявшим Отчизну» в Химках прошла торжественная церемония, посвященная годовщине начала одной из ключевых военных операций Великой Отечественной войны — Выборгской наступательной операции 1944 года, сообщила администрация городского округа.

К мемориалу пришли неравнодушные жители муниципалитета, добровольцы волонтерских организаций и специально приглашенные гости. Перед собравшимися выступили депутат местного совета Ирина Спирина, а также глава Движения общественной поддержки Владислав Степушин. Именно они произнесли приветственные слова в адрес участников церемонии.

«Для каждого химчанина Вечный огонь — это священное место, где время словно замирает. Мы сегодня собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем, кто в июне сорок четвертого взламывал "неприступные" оборонительные рубежи на Карельском перешейке. Память о таких победах — это то, что делает наш народ непобедимым. Наша задача — не просто хранить эти знания в архивах, а нести их в сердцах, передавая следующим поколениям чувство глубокой благодарности», — отметила Ирина Спирина.

Перед началом торжественной части для участников провели краткий исторический лекторий. Гостям подробно рассказали о подготовке знаменитого «четвертого сталинского удара» — так в советской историографии называли Выборгскую операцию.

Слушатели узнали, что наступление, начавшееся 10 июня 1944 года силами Ленинградского фронта, было направлено на полный разгром финской армии и обеспечение безопасности Ленинграда с северного направления. Лекторы также поведали о беспримерном мужестве советских солдат и полководческом таланте командующих, благодаря которым за считанные дни удалось прорвать мощнейшую многополосную оборону противника.

После исторического экскурса присутствующие почтили память павших героев минутой молчания. Под звуки метронома жители и депутаты возложили цветы к подножию мемориала, символически выражая неразрывную связь между поколением победителей и их потомками.

«Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет и интересы Родины, преемственность поколений ощущается особенно остро. Современные герои СВО — прямые наследники славы тех, кто освобождал Выборг и Карелию. В Химках мы реализуем масштабную программу "Успех V единстве поколений", чтобы объединить горожан вокруг любви к России и к своему городу. Только зная правду о своем прошлом, наша молодежь сможет осознать свою ответственность за будущее страны», — подчеркнул Владислав Степушин.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что торжественное возложение стало частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно реализуется в Химках. В ее рамках в округе регулярно проходят тематические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками специальной военной операции. Каждый такой проект, подчеркнула депутат, помогает химчанам ощущать связь времен и свою сопричастность к великой судьбе родной страны.

Ранее сообщалось, что в Химках ко Дню России прошли бесплатные мастер-классы по тактической медицине.