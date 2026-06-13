Экспресс-собеседования, помощь с резюме и бесплатное переобучение: что предложат гостям ярмарки «Работа России» в Химках

Как сообщают организаторы, свои вакансии на мероприятии представят десятки компаний из самых разных сфер: предприятия промышленности, транспортной отрасли, банковского сектора, топливно-энергетического комплекса, а также силовые структуры и другие крупные работодатели Московской области.

Как заявляют организаторы мероприятия, эта ярмарка предоставит посетителям серьезные перспективы как в плане трудоустройства, так и в плане карьерного развития. Для тех, у кого уже есть стаж, это шанс найти место с лучшими условиями оплаты труда.

Вчерашние студенты высших и средних специальных учебных заведений смогут получить первый опыт и заключить трудовые договоры. А для школьников старших классов будет работать отдельная зона под названием «Фестиваль профессий» — там ребята смогут узнать о современных специальностях и востребованных направлениях на рынке труда.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что организаторы стремятся создать условия, при которых каждый участник — от студента до опытного специалиста — сможет не только подобрать подходящую вакансию, но и получить новые навыки, пообщаться с представителями компаний и продумать дальнейшие карьерные шаги. На ярмарке также можно будет пройти экспресс-собеседования, получить помощь в доработке резюме и узнать о бесплатных программах переобучения.

Мероприятие пройдет 24 июня с 12:00 до 16:00 в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки» (фудкорт «Вкусный бульвар», центральный вход № 3, микрорайон ИКЕА, корпус 2). Для тех, кто не сможет прийти лично, будет организована онлайн-трансляция 24 и 25 июня. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что за время участия в ПМЭФ Подмосковье привлекло около 1,2 трлн рублей инвестиций.