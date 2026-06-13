Туристы бегут из Крыма: что случилось с популярным курортом и почему идет массовая отмена

Читатели 161.RU объяснили , почему в этом году не поедут на полуостров. Среди ключевых причин — перебои с топливом, регулярные воздушные тревоги, грязное море и взлетевшие цены на жилье.

Причины отказа от привычного маршрута

В последние недели туристы все чаще называют три основные проблемы, мешающие отдыху в Крыму: дефицит бензина, частые атаки беспилотников и ракет, а также неоправданно высокие ценники на аренду жилья. Одна из собеседниц издания объяснила, что считает недопустимым подвергать детей опасности из-за ухудшающейся обстановки. Другая семья рассказала, что еще вчера отменила бронь, хотя изначально планировала долгожданную поездку.

Многие опрошенные уточнили, что уже сдали билеты на поезд. В качестве причин, помимо соображений безопасности, называлась запредельная стоимость квартир, которая, по мнению одного из респондентов, превзошла по наглости даже сочинские расценки. Некоторые пользователи с иронией заметили, что в условиях отсутствия топлива гораздо проще отправиться на дачу и ограничиться шашлыками.

Альтернативные направления и редкий оптимизм

Несколько читателей сообщили, что перенесли отдых на неопределенный срок или вовсе решили дождаться окончания специальной военной операции. В качестве замены полуострову одни выбрали Дагестан, привлекающий морем и солнцем, другие — поездку к родственникам в Волгоград на Волгу. Отдельно упоминалось грязное море со следами мазута и круглосуточный гул сирен: один из комментаторов отметил, что воздушные тревоги звучат по шесть раз за день и на протяжении всей ночи.

Несмотря на тревожный фон, небольшая часть аудитории сохраняет решимость. Некоторые ростовчане заявили, что поедут в любимый Крым при любых обстоятельствах, не променяв его ни на какой другой курорт. Один из путешественников уточнил, что заранее запасся канистрами на 60 литров, а другая читательница выразила уверенность, что ситуацию с горючим вскоре урегулируют, ведь такого моря, как на полуострове, по ее мнению, больше нет нигде.