Теплые лапки, верные сердца: щенок двух месяцев и кошка со сломанной лапой ищут семью

В Омской области по разным причинам в добрые руки отдают питомцев, сообщил gorod55.ru. Корреспондент издания изучил объявления, которые назвал грустными.

По информации издания, неравнодушные жители оказывают обездоленным животным помощь, но по разным причинам не могут оставить их жить у себя. Так, местная жительница спасла маленького щенка. Она предполагает, что питомцу не более двух месяцев. Животное погибло бы на морозе.

10-месячную кошку также нашли на улице. У нее была сломана лапа. Автор объявления предполагает, что питомец выпал из окна. Метсная жительница вылечила травмированную лапу и теперь готова отдать кошку в добрые руки.

Одно из объявлений привлекло внимание журналиста своей подачей. Предположительно, для собаки ищет дом ребенок. Автор предупреждает, что не разрешит собаку посадить на цепь. Он отмечает, что собака не игрушка. Если человек не уверен, что справиться с содержанием животного, то отзываться на объявление не стоит.

«Если не знаешь опыт общения с собакой — не пиши, это вам не игрушка — поиграли и выкинули на улицу, — а это животное ваше», — говорится в объявлении.

По данным издания, новый дом ищут также для кота Степашки. Нынешний владелец охарактеризовал питомца как солнечного и человекоориентированного.

