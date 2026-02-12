В центре столицы хозяйка не заметила кота в стиралке и запустила цикл

В Москве спасательные службы направлены на вызов в квартиру на улице Гиляровского, где домашнее животное оказалось заблокировано в стиральной машине после случайного запуска стирки, сообщает SHOT .

По данным источника, инцидент произошел вечером. Владелица жилья не заметила, что кошка забралась в барабан, после чего включила устройство. Спустя короткое время она услышала громкие крики питомца и немедленно остановила работу техники.

Однако после экстренной остановки возникла неисправность: люк не открылся, а система слива воды перестала работать. Самостоятельно освободить животное хозяйка не смогла и обратилась в экстренные службы.

Сообщается, что к месту направлена группа специалистов Спасрезерва. По имеющейся информации, спасатели выехали оперативно, так как существует риск нехватки воздуха внутри закрытого барабана. Работы по вскрытию техники и извлечению животного должны быть проведены на месте.

