Терапевт Чернышова назвала безопасную дозу кваса в сутки

Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова призвала россиян пить холодный квас мелкими глотками, чтобы в период знойного лета не заболеть ангиной или простудой, сообщает ridus.ru .

Эксперт отметила, что в течение дня можно выпить примерно два или три стакана кваса. Важно учитывать общее количество жидкости, употребляемого за сутки. Оно не должно превышать более двух литров. Однако тем, у кого есть определенные заболевания, в частности сахарный диабет, злоупотреблять квасом не стоит. Напиток содержит сахар. Это касается и людей, которые склонны к полноте. Данной категории населения можно позволить выпивать в день не более двух стаканов прохладительного напитка.

Надежда Чернышова напомнила еще один ингредиент, который используют для приготовления кваса, — черный хлеб. При непереносимости глютена эксперт рекомендует полностью отказаться от употребления напитка.

Квас освежает, поэтому особенно востребован в знойные летние дни, которые настали во многих городах России. Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что спровоцировало аномальную жару в Подмосковье.