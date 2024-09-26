Терапевт Фоменкова рассказала о способах профилактики коклюша

Еще один способ профилактики — тщательное мытье рук и соблюдение всех правил личной гигиены. Если человек уже заболел, то, во-первых, важно сразу ограничить контакты с другими людьми. Коварство коклюша в его быстром распространении. Особенно тяжело болезнь переживают младенцы, вакцинировать которых в первые месяцы жизни невозможно.

«Передача происходит, когда инфицированный человек кашляет или чихает, и крошечные капли, содержащие бактерии, выбрасываются в воздух, где их могут вдохнуть другие люди поблизости», — объяснила врач Фоменкова.

Во-вторых, необходимо сразу обратиться к врачу. Важно начать прием антибиотиков в первые сутки. Лекарства не отразятся на интенсивности кашля, но помогут легче пережить болезнь и скорее восстановиться. Врач-терапевт Фоменкова рекомендует много отдыхать и исключить раздражители, которые будут усиливать кашель.

Опасность болезни заключается в высоком риске смертности. Сильный кашель мешает человеку спать и есть. Нередки случаи, когда во время приступов кашля люди ломали ребра или задыхались. Приступы могут длится от нескольких недель до месяцев.

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