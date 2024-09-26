В поликлинике Ростова пояснили, как отличить XEC COVID-19 от обычного ОРВИ
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Ростовский медик рассказал, что ОРВИ от нового штамма COVID-19 отличается единственным симптомом, сообщила rostovgazeta.ru.
При заболевании коронавирусом человек за несколько дней начинает плохо чувствовать. Явных симптомов простуды еще не проявляется, но пациент уже ощущает слабость.
«Для коронавируса характерна своя, специфическая картина. А именно — длительность продромального периода», — рассказал врач, не пожелавший публиковать свои данные.
После проявляются остальные симптомы: насморк, кашель, боль в горле, температура. Медик отметил, что COVID-19 стал причиной серьезных осложнений у многих россиян. Однако у людей выработался иммунитет. Теперь новые штаммы переносятся организмом значительно легче.
От ОРВИ новый штамм коронавируса отличается длительностью болезни. При ОРВИ основные симптомы проходят примерно через 3-4 дня. При ХЕС пациенты плохо себя чувствуют на протяжении двух недель. Затем они длительное время восстанавливаются. Люди чувствуют слабость, быстро устают, увеличивается потливость. При подозрении на COVID-19 человека направляют на прохождение теста, результаты которого передают в лабораторию.
Ранее врач Осипов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» допустил рост заболеваемости коронавирусом в России из-за штамма ХЕС.