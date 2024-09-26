В поликлинике Ростова пояснили, как отличить XEC COVID-19 от обычного ОРВИ

При заболевании коронавирусом человек за несколько дней начинает плохо чувствовать. Явных симптомов простуды еще не проявляется, но пациент уже ощущает слабость.

«Для коронавируса характерна своя, специфическая картина. А именно — длительность продромального периода», — рассказал врач, не пожелавший публиковать свои данные.

После проявляются остальные симптомы: насморк, кашель, боль в горле, температура. Медик отметил, что COVID-19 стал причиной серьезных осложнений у многих россиян. Однако у людей выработался иммунитет. Теперь новые штаммы переносятся организмом значительно легче.

От ОРВИ новый штамм коронавируса отличается длительностью болезни. При ОРВИ основные симптомы проходят примерно через 3-4 дня. При ХЕС пациенты плохо себя чувствуют на протяжении двух недель. Затем они длительное время восстанавливаются. Люди чувствуют слабость, быстро устают, увеличивается потливость. При подозрении на COVID-19 человека направляют на прохождение теста, результаты которого передают в лабораторию.

Ранее врач Осипов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» допустил рост заболеваемости коронавирусом в России из-за штамма ХЕС.