Терапевт предупредила об опасности смешивания нескольких видов алкоголя

При смешивании алкоголя, человек, сам того не зная, выпивает больше. Соответствующее заявление сделала терапевт Марина Казакова в интервью для издания «Лента.ру» .

Специалист предупредила, что употребление нескольких видов алкоголя не опьянит сильнее, но станет причиной того, что человек выпьет больше. Смешивание напитков может сигнализировать о начинающейся зависимости, указала она.

Казакова добавила, что печень может перерабатывать ежечастно порядка 30 граммов водки, 120 граммов вина или немного более 300 граммов пива.

При употреблении нескольких напитков, дополнительное количество алкоголя будет накапливаться в крови, объяснила терапевт. Исходя из этого, более безопасно пить напитки в течение всей ночи, а не часто выпивать шоты, добавила она.

Врач также посоветовала закусывать напитки едой с большим количеством белка или жиров. Это поможет замедлить усвоение алкоголя организмом, сообщила Казакова.