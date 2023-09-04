«Теряют берега»: В теробороне РФ зафиксированы случаи превышения полномочий

Изначально тероборона была создана для того, чтобы контролировать ситуацию в городах из-за возможных провокаций со стороны ВСУ. С одной стороны активисты после выполнения рабочих обязанностей патрулируют улицы в вечернее время, что благородно. С другой стороны, некоторые из них начинают чувствовать свою власть и превосходство и превышают полномочия, сообщает newizv.ru .

«Жители села с синдромом вахтера. Непонятные люди на непонятных основаниях тебя задерживают — это целая юридическая лакуна. Кто они, какой у них статус, что они могут? Вроде как ничего не могут — особенно с гражданскими. Но в теории все возможно», — комментирует ситуацию блогер Штефанов

Историк и блогер Александр Штефанов рассказал, как поехал в Белгородскую область в июне 2023 года. Он прошелся по улицам приграничных районов и спрашивал жителей, как обстановка в их населенных пунктах. К нему подошли представители теробороны, которые вели себя слишком развязно.

«Жалобы на представителей теробороны действительно уже были. Если у теробороны нет работы по профилю, их привлекают к дежурству или для «массовки» на разных мероприятиях. Где-то муниципалитет их посылает, где-то губернатор просит. Жалобы на них есть, говорят периодически о превышении полномочий. Были сигналы от западных изданий, представителей которых задерживала тероборона. Иногда там теряют берега», - рассказал изданию «Новые Известия» главный редактор Бел.ру Евгений Гриценко

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил всех участников теробороны за помощь в патрулировании городов. Автор материала отмечает, что согласно новому распоряжению правительства, представители добровольческой организации имеют право патрулировать территории с оружием. До этого нововведения на действия теробороны поступали жалобы в первую очередь со стороны журналистов и блогеров.