«Терминал Астафьева» и «Динамо-Владивосток» продолжат сотрудничество

«Терминал Астафьева» выступает спонсором ФК «Динамо-Владивосток» с 2021 года. Компания намерена и далее создавать комфортные условия, чтобы футболисты одерживали победы, сообщает zr.media .

Генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров напомнил о достижениях ФК «Динамо-Владивосток», которые команда достигла за время партнерства с «Терминал Астафьева». Спортсмены дважды принимали участие в ФНЛ-2 и попадали в элитные группы турнира.

Также ФК «Динамо-Владивосток» занимается важным направлением – внедряет спорт в жизнь местных жителей. Все желающие после определенной подготовки могут стать членом известной команды.

До 2021 года ситуация с развитием футбола в регионе находилась в критическом состоянии. Правительство и «Терминал Астафьева» смогли вывести ФК «Динамо-Владивосток» на более высокий уровень.

АО «Терминал Астафьева» инвестирует в различные проекты Приморского края: в Чугуевке реконструируют спортивную площадку. На стадионе в Находке уже завершили ремонтные работы. Компания также выделяет деньги для стимулирования спортсменов играть и выигрывать. На турнире, который запланирован приблизительно на август или сентябрь, победитель получит 450 тысяч рублей.