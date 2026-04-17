Олимпийский спринтер на страже: в Балашихе нашли самую быструю собаку-охранника

Жители частного сектора на Пятой улице в балашихинском микрорайоне Ольгино обнаружили необычный объект для обсуждения. Как передает REGIONS , на воротах одного из домов появилось объявление, которое заставляет прохожих ускорить шаг. Хозяин участка предупреждает: его пес — настоящий олимпийский чемпион по бегу. Расстояние от крыльца до калитки четвероногий охранник преодолевает всего за две секунды.

Информацию о «четвероногом гонщике» опубликовал телеграм-канал «Балашухер». Саму собаку, к слову, никто из любопытных пока не видел. Но табличка, как признаются очевидцы, работает безотказно. Психологическое давление ощущается на расстоянии. Мимо этого участка люди предпочитают проходить быстро и тихо, не привлекая лишнего внимания.

Подписчики канала тут же взялись за математику. Если принять, что дистанция от дома до забора составляет стандартные двадцать метров, то сторожевой пес должен развивать скорость около 36 километров в час. В комментариях начались соревнования по остроумию. Пользователи сравнивали показатели секретного охранника с миром природы. Звучали версии про напуганных слонов, разъяренных носорогов, а также про кукушек и саранчу.

Самый популярный вопрос в дискуссии — порода «спринтера». Своими предположениями с REGIONS поделилась кинолог-любитель Марина Алиева. Она пояснила: 36 км/ч — результат достойный и вполне реальный для многих собак. Но учитывая, что разогнаться нужно на коротком отрезке, показатель можно считать высоким.

Эксперт привела цифры для сравнения. Грейхаунды и борзые разгоняются до 72 км/ч почти мгновенно. Типичные сторожевые породы — более массивные и медленные, их предел около 15 км/ч. Теоретически, по словам Алиевой, до 36 км/ч может разогнаться даже корги. Но охранять территорию — не их профиль.

«Теоретически, до 36 км/ч может разогнаться даже корги, но охранять территорию — не совсем их профиль. Учитывая любовь к бегу и азарт, я бы предположила, что за забором живет хаски», — рассказала эксперт.

Алиева добавила: подобные надписи на воротах чаще всего носят шуточный характер. Но практика показывает, что такие предупреждения работают эффективнее стандартных табличек «Злая собака». Интерес и легкое опасение, которые вызывает загадочный «собака-спринтер», — отличная защита от незваных гостей. Особенно если никто не хочет проверять на себе, насколько правдивы две секунды от крыльца до калитки.

Ранее сообщалось, что во Фрязине в автобусе пассажиры заметили одинокую собаку породы бигль и помогли ее вернуть хозяину.