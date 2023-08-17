«Территория бесправия и русофобии»: Гражданка РФ не может получить деньги в банке Германии

«И прекратите считать, если тут еще такие остались в розовых очках, что Европа — это правосудие, защита прав и прочее. Это все более и более территория злостного пиратства и преступности, бесправия и русофобии», - призвал глава Россотрудничества Евгений Примаков

«Фантастическое. Это к тем, кто еще по ошибке и старой памяти считает, что в «европейской демократии» кто-то там защищает права собственности, которые священны и все такое», - отметил глава Россотрудничества Евгений Примаков

Женщина проживает на территории Германии. С 2002 года имеет вид на жительство. Гражданство – РФ. Она продала квартиру в Германии. Деньги за сделку женщине перевели на счет в банке. Когда клиент финансового учреждения обратилась с просьбой снять всю сумму, ей отказали. Менеджеры ответили, что она гражданка России, поэтому не имеет право проводить подобные финансовые операции из-за объявления санкций по причине вооруженного конфликта с Украиной.

«То есть: не человек в списке санкций, не какое-то там формальное решение по этой собственности, а вообще, в принципе, за то, что у нее российский паспорт. Та самая коллективная вина, в которой Германия поднаторела еще со времен расовых законов Третьего рейха. За то, что русская», - считает глава Россотрудничества Евгений Примаков

О ситуации стало известно в Россотрудничестве. Глава Евгений Примаков в интернет-мессенджере отметил, что женщине окажут помощь. Он обратил внимание, что подобные ситуации – не единичный случай. В ведомство обращаются люди, у которых забрали деньги в самолете, когда узнавали, что они русские. Деньги могут забрать при въезде в разные страны, не только в Германию. Евгений Примаков призывает тех граждан, которые живут во враждебных странах, возвращаться домой. История показывает, что рано или поздно, но странам придется отвечать за свою негуманную политику.