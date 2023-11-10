«Территория хищников»: ТОП-100 влиятельных персон Екатеринбурга по версии TagilCity.ru

Большая часть людей, которые попали в рейтинг, - это чиновники разного уровня: от местного до областного. Ранее между властями люди замечали какое-то напряжение. Создавалось впечатление, что между чиновниками местного и областного уровней есть конкуренция. Сейчас ситуация изменилась, что позволяет политикам сосредоточиться на проблемах населения.

«На конфликтах, на обострении и на некой игре могут всегда получить плюс те же самые жители области. Потому что обнажаются проблемы. Если проблема обнажена, она выходит в медиа. На проблему обращается внимание федеральной власти, и она решается. Есть ощущение, что к людям прислушиваются. А если власти работают слаженно и, в общем, в крепких объятиях друг друга, то очень многие конфликты, они, как бы, заметаются под ковер. Поэтому мне кажется, что, с одной стороны, это системная командная работа. Но конкуренция в любых сферах, в том числе в политических, может принести выгоду сторонним людям. В данном случае гражданам», — отмечает Анна Касюкова, директор РИА «Европейско-Азиатские Новости».

29 человек - это представители бизнеса.

«Бизнес в РФ — это как территория хищников, тут постоянно надо выживать. Если у условных «Роснефти» или ЕВРАЗа уже выстроена связь с государством в лице депутатов всех уровней, служб безопасности, состоящих из бывших высокопрофессиональных сотрудников всех видов органов, ЧОПов, по численности равным полкам. То у малого бизнеса ничего подобного нет», — рассказывает собеседник редакции, руководитель службы безопасности одного из предприятий Свердловской области.

11 позиций в рейтинге занимают сотрудники правоохранительных органов. Влиятельность этих людей объяснима. Ежедневно возникают конфликты между соседями, коллегами, незнакомыми людьми, которые приходится решать в полиции.

«У всех людей рано или поздно возникают проблемы с законом. Личные. Соседи, ДТП, права, банальная административка, дети-наркоманы, соседи-наркоманы, повреждение имущества… И эти проблемы просят решить кого? Друзей из органов либо… по знакомству. Вести бизнес и при этом не нарушать закон невозможно. Если делать все по закону, легально, бизнес быстро сдается. Например, грузовики, возящие груз, перевес, эксплуатация с нарушением в части технических средств, страховки, разбитые фары, техосмотр. Торговля алкоголем и сигаретами. Ни один ресторан или точка не выживет без алкоголя, это самое доходное. Алкоголь так или иначе в подавляющем большинстве идёт с нарушениями, они разные, но они есть. Торговля одеждой… торгуют «брендами», сейчас с этим проще. Из-за СВО никакой Adidas и Nike не обратится с заявлением на подделку», — говорит в беседе с TagilCity.ru экс-силовик, руководитель службы безопасности одного из предприятий Свердловской области.

Влиятельность многих присутствующих в рейтинге людей демонстрирует, что в тяжелые для страны времена важно, чтобы находились граждане, которые продолжали выполнять свои рабочие обязанности ответственно и оказывали максимальную поддержку населению.