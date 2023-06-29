The Economist: Украина нуждается в поставках оружия от Запада

Так, некоторые страны Запада выражают недовольство в отношении обстановки в зоне СВО. По мнению правительств этих стран Украина не показывает весь свой военный потенциал. Анонимный источник не согласен с данным мнением. Украинские военные прикладывают все усилия. Имея большую поддержку от Запада, успехи могли бы быть более масштабными. Украина нуждается в наращивании поставок оружия.

«Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся поставлять оборудование и оружие, в которых мы нуждаемся», - отметил собеседник издания The Economist.

Издание The Economist также отметило, что Украина надеялась использовать мятеж ЧВК «Вагнер», но сделать этого не получилось. Запад же недоволен продвижением украинским военных, считая наступление проваленным.