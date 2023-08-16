The Hill: Москва и Пекин опережают США в области разработки гиперзвуковых ракет

США обеспокоено тем, что в арсенале России есть гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут быть установленными на атомные лодки типа «Ясень». Аналогов подобного вооружения у США нет. «Циркон» может нести серьезную угрозу многим странам Запада. Такими данными владеет издание The Hill

Западные союзники США обеспокоены ракетами «Циркон», созданными Россией. Они сверхзвуковые, движутся со скоростью, которая в несколько раз превышает скорость звука. Также могут менять направление во время движения. На данный момент у США и их партнеров нет возможности защищать территории от подобных ракет. Также отсутствуют аналоги собственного производства.

Москва и Пекин в настоящее время лидируют в области разработки гиперзвуковых ракет. В США это признают.

О том, что атомные лодки типа «Ясень» будут вооружаться ракетами «Циркон», рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Экспозиция проектов новых кораблей и судов для ВМФ России широко представлены на площадке «Армия-2023».