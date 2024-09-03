Тигриный бар и выставку матрешек-леопардов открыли на ВЭФ-2024

Для гостей ВЭФ-2024 на кампусе ДВФУ во Владивостоке открыли павильон «Земля больших кошек», где гостей мероприятия угощают авторскими напитками и показывают выставку матрешек-леопардов, сообщило vostokmedia.com.

В качестве дизайна для павильона выбрали сочетание славянских и восточных стилей. Для более интересного времяпровождения в очереди за напитком возле бара установлен экран. Гостям показывают видео о дальневосточных леопардах. Напитки подают в стаканчиках леопардовой раскраски.

Рядом установлен стенд, на котором представлены матрешки с изображениями тигров и леопардов. Внимание гостей к стенду привлечено огромной матрешкой-леопардом. На барной стойке гостям мероприятия предложено воспользоваться специальным кодом, чтобы сделать пожертвование в поддержку диких кошек. Стенд и необычная кофейня пользуется популярностью среди участников восточного экономического форума.

Планировалось, что форум посетит президент РФ Владимир Путин. В нынешнем году мероприятие проходит в девятый раз. Оно стало площадкой, на которой представители различных отраслей могут обсудить текущую экономическую ситуацию, оценить шансы дальнейшего развития сферы.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ-2024 обыграли хит Шуфутинского про 3 сентября.