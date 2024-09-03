Напомним, Восточный экономический форум проходит уже в девятый раз во Владивостоке и разместился на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Главным лейтмотивом станет тема «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В ходе мероприятия там должен принять участие президент России Владимир Путин.

Организаторы форума постарались подойти ко встрече гостей и участников ВЭФ-2024 с юмором и выдумкой. К примеру, как передает телеканал РЕН, в одном из павильонов, выглядывая со стенда, выглядывает популярный российский шансонье Михаил Шуфутинский. Вернее, его улыбающийся портрет.

На стенде он говорит, что «пора переворачивать календарь, ведь уже 3 сентября, и отправляться на Восточный экономический форум». Знающие люди поймут, что организаторы решили таким образом обыграть нетленный стих артиста «Третье сентября», уже давно ставший мемом в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что журналисты прознали, чем подчуют гостей стартовавшего ВЭФ во Владивостоке. К примеру, в барном меню вина Крыма и Кубани. Кроме того, там можно угоститься таежным лимонадом и пятью видами кофе и чая, кофе. Из десертов участники Восточного экономического форума могут выбрать как шоколадный брауни, так и чизкейк с лесными ягодами и сливочный пломбир.